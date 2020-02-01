https://static.news.ru/photo/69c22ab4-4519-11ea-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ganbarov/twitter.com

Паника и распространившийся во Владивостоке фейк о заражённых коронавирусом китайских бананах ударил по продажам фруктов, сообщил владелец одного из киосков.

Шутки шутками, но вот эти сообщения в WhatsApp про «не кушайте бананы» реально работают у глупого населения. За неделю списал уже 7 килограммов — не покупают. Поставщики тоже жалуются, — рассказал бизнесмен Эмин Ганбаров.

По его словам, продажи бананов упали вдвое после распространения паники вокруг коронавируса 2019-nCoV. Не помогло даже опровержение Роспотребнадзора, который исключил заражение через продукты из КНР.

Ганбаров отметил, что китайские огурцы, помидоры, морковь, картошку и лук продолжили покупать по-старому. От фейка пострадали лишь бананы.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ опровергла передачу коронавируса через посылки и письма из КНР.