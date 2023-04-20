Еще в одном крупном городе отменят салюты 9 Мая В Воронеже отменили праздничные салюты в честь Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице Воронежской области пройдет праздничный парад, но не состоится салют по случаю 9 Мая, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора региона Александра Гусева Артем Сокольников. По его словам, мероприятие пройдет с повышенным уровнем обеспечения безопасности.

Парад в Воронеже будет. <...> Меры безопасности будут беспрецедентные. Рассказывать о них я не буду. Это работа правоохранительных органов — многие данные секретные. <...> 9 Мая в Воронеже не будет салюта, — заявил Сокольников.

Губернатор попросил не снимать на видео и не выкладывать в Сеть кадры с репетиции парада, которые будут связаны с обеспечением безопасности на мероприятии.

Ранее стало известно об отмене салюта в День Победы в Липецкой области. В Белгородском и Курском регионах также решено не проводить парады. В Краснодарском крае парад по случаю 9 Мая пройдет только в горoде-герое Новороссийске.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» отменили свои акции в традиционном формате из-за рисков, связанных с безопасностью. В МВД предложили провести акцию так: разместить на машинах портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их ордена и медали, а также историю подвигов. Это не станет административным правонарушением, однако изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.