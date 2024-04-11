Эксперт не исключил начала эпидемий после наводнения в Орске Профессор Сиваев: в Оренбуржье после наводнения возможны эпидемии

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Риск развития эпидемий сохраняется в Оренбургской области из-за наводнения, заявил в разговоре с NEWS.ru специалист по управлению городским хозяйством, профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. По его словам, эпидобстановку в регионе усугубляет потепление и наличие большого количества животных в частном секторе.

Сейчас относительно тепло, а в частном секторе, как правило, проживает большое количество живности. Поэтому, думаю, что эпидемиологическая ситуация будет непростой. Это известная проблема, к ней надо внимательно относиться, — сказал эксперт.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Оренбургской области нужно сформировать запас лекарств и вакцин, а также усилить контроль за качеством питьевой воды. По ее словам, в регионе уже начали делать прививки от гепатита А.

Согласно последним данным, число подтопленных жилых домов в Оренбургской области достигло 12,8 тысячи, также подтоплены 14,9 тысячи приусадебных участков. Эвакуированы 7,7 тысячи жителей региона.

На фоне сложной паводковой ситуации в Оренбург вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Министр проверит выполнение работы по ликвидации последствий ЧС, а также оценит оказание помощи пострадавшим жителям.