Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя администрации главы и правительства региона и направила дело в суд. Он обвиняется в превышении полномочий.
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Обвинение считает, что в 2017 году чиновник «из личной заинтересованности и выходя за пределы своих полномочий», распорядился принять на обслуживание бюджетного учреждения «Автохозяйство» иномарку. Она не была закреплена за этой организацией, а являлась собственностью физлица.
В результате было проведено незаконное техническое обслуживание названного автомобиля на общую сумму более 360 тысяч рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету республики на указанную сумму, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на данный момент ущерб возмещён.
Ранее News.ru писал о том, что экс-министр ЖКХ Астраханской области арестован за превышение полномочий.