https://static.news.ru/photo/4fee7f72-c4bb-11e9-abd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя администрации главы и правительства региона и направила дело в суд. Он обвиняется в превышении полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Обвинение считает, что в 2017 году чиновник «из личной заинтересованности и выходя за пределы своих полномочий», распорядился принять на обслуживание бюджетного учреждения «Автохозяйство» иномарку. Она не была закреплена за этой организацией, а являлась собственностью физлица.

В результате было проведено незаконное техническое обслуживание названного автомобиля на общую сумму более 360 тысяч рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету республики на указанную сумму, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент ущерб возмещён.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр ЖКХ Астраханской области арестован за превышение полномочий.