Экс-министр транспорта Красноярского края отправился за решетку Экс-чиновника из Красноярского края Димитрова приговорили к 3,2 годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный райсуд города Красноярск приговорил бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова к трем годам и двум месяцам колонии общего режима по делу о строительстве красноярского метро. Экс-чиновника признали виновным в превышении служебных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Кроме того, суд на 2,5 года запретил ему заниматься связанной с госслужбой деятельностью.

Лишение свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и на 2,5 года лишение права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой, — говорится в сообщении.

В июне 2022 года по тому же уголовному делу сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Внуково был задержан экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Его обвиняют в хищении 900 млн рублей, которые были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске.

Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля того же года, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. 2 февраля 2023 года Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу. 5 июля 2023 года апелляционный суд в Новосибирске смягчил условия меры пресечения для бизнесмена. Теперь обвиняемый будет ждать решения суда под домашним арестом в Красноярске.