Эколог предупредил о нашествии жуков лубоедов в Подмосковье Эколог Баташев предупредил об угрозе для сосновых лесов из-за жуков лубоедов в Подмосковье

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В Подмосковье ожидается нашествие жуков лубоедов, предупредил эколог Анатолий Баташов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнил, что эти насекомые представляют угрозу для сосновых лесов. Он пояснил, что появление жуков связано с комфортными погодными условиями для их размножения. Эколог напомнил, что 15 лет назад в Московской области было нашествие короедов, которые уничтожили большинство старых ельников.

С короедом худо-бедно справились, а новая угроза сейчас касается сосен. Имя ей — жук лубоед. В Подмосковье хватает старых сосновых лесов, которые могут быть под угрозой. Сейчас климат меняется. Потепление создает комфортные условия для размножения короеда, лубоеда и прочих, — уточнил Баташев.

Он рассказал, что лубоеды поедают и ослабляют деревья, заражают их бактериальными заболеваниями, проделывая ходы под корой. Эколог также предупредил, что сосна является тяжелым деревом. Рядом с ней следует соблюдать осторожность. При нахождении возле дома засохшего дерева следует взять порубочный билет и вместе с профессиональными работниками аккуратно разобрать его. Баташев пояснил, что последствия от падения сухого дерева катастрофические для людей, машин и жилья.

В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области ранее рассказали, что одними из самых опасных насекомых в регионе летом являются оводы и слепни. Они переносят такие инфекции, как листериоз и брюшной тиф.