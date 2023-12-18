Двум военкорам из Петербурга залили монтажной пеной двери в квартиры «Mash на Мойке»: военкорам Стешину и Сапонькову залили пеной двери в квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова залили монтажной пеной, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Сами военкоры сейчас работают в зоне проведения военной операции на Украине.

К Стешину пришли по адресу старой регистрации из слитых в Сеть документов, где военный корреспондент уже не проживает. Тем временем Сапонькову после акции позвонили с неизвестного номера. Журналисту пришлось выслушивать оскорбления и антироссийские высказывания.

Как пишет «Mash на Мойке», полиция уже разыскивает злоумышленников. По данным канала, сообщения о залитых монтажной пеной дверях приходили из Красносельского и Приморского районов.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста после инцидента с нарисованной пентаграммой у квартиры военкора Валентина Трушнина. Кроме того, осенью стало известно, что приехавший из США мужчина угрожал супруге военкора Александра Коца и требовал от нее организовать встречу с журналистом. Сам Коц позднее сообщил, что находится в зоне СВО и призвал злоумышленника искать его там. Угрожавшего задержали. Им оказался 28-летний Леонид Гутаров.