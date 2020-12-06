Движение по мосту на остров Русский возобновили во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/c432435c-3795-11eb-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosavtodor.gov.ru

Автомобильное движение по мосту на остров Русский, ограниченное 21 ноября 2020 года из-за обледенения вант, возобновили 6 декабря во Владивостоке, заявили в обслуживающей организации. К ликвидации последствий сильного циклона, обрушившегося на Приморье в ночь на 19 ноября, привлекли группу промышленных альпинистов. Работы по очистке вант и пилонов ото льда велись каждый день.

Профессионалы трудились в экстремальных условиях на высоте свыше 300 м. Порывы ветра могли достигать 20 м/с. По мнению представителей ведомства, сотрудники проделали колоссальную работу. Им удалось освободить конструкции от 2,3 тысячи тонн льда, очистить 11 тысяч кв. м поверхности пилонов.

Самоотверженный труд всех, кто работал на ликвидации последствий ЧС, позволил нам восстановить проезд по Русскому мосту <...>. Всего на объекте было задействовано 60 человек, — говорится в сообщении на официальном сайте «Росавтодора».

Мост — единственный способ попасть на Русский, где живут несколько тысяч человек. Предполагалось, что мост откроют днём 22 ноября. Однако в дальнейшем восстановление сообщения много раз переносили. 3 декабря сообщалось, что очистка вант займёт ещё пять дней.

Несколько дней рабочие ждали, пока лёд на вантах оттает сам. Его пытались сбить с помощью тракторов, в итоге конструкции начали чистить вручную альпинисты.

В дни блокады на Русском наблюдались перебои с электроснабжением, а в магазинах закончились продукты первой необходимости. Позже там была организована работа полевых кухонь, писал NEWS.ru.