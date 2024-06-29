Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение по мосту в Крым временно перекрыли утром 29 июня, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру. Всех, кто находится на переправе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения по мосту не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — сказано в сообщении.

Движение автомобилей по Крымскому мосту также перекрывали в 6 утра 29 июня. Причины ввода ограничений не уточнялись.

Ранее официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что с военной точки зрения Крымский мост значения уже не имеет. По его словам, объект почти не используется для доставки военных грузов и его уничтожение «дало бы уже не тот эффект». Плетенчук также упомянул некую совместную операцию СБУ и ВМС с атакой дронов на мост.

Военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя слова представителя ВМС Украины о Крымском мосту, объяснил, что подобные высказывания сделаны, чтобы ослабить его оборону. Он подчеркнул, что для ВСУ переправа является «костью в горле», поэтому они продолжат обстреливать его.