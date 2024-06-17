На Украине признали важный факт о Крымском мосте ВМС Украины: Крымский мост уже не имеет военного значения

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С военной точки зрения Крымский мост значения уже не имеет, сообщил изданию «Страна» официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, мост почти не используется для доставки военных грузов и его уничтожение «дало бы уже не тот эффект». Плетенчук также упомянул некую совместную операцию СБУ и ВМС с атакой дронов на мост.

Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост, — сказал он.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост десятком ракет ATACMS. Министр обороны подчеркнул, что объединенная группировка продолжает принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации.

Позже первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские военные после предыдущих попыток атак ВСУ на Крымский мост сделали выводы и теперь обороняют стратегический объект куда тщательнее, чем раньше. По его словам, мост будет оставаться самой лакомой целью для ВСУ до тех пор, пока существует украинское руководство в его нынешнем виде. Он также выразил мнение, что переправа является символом украинской экономической несостоятельности.