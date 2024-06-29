Движение автомобилей через Крымский мост перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. Причины ввода ограничений не называются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что на поезда в Крым временно ограничили продажу билетов. Уточняется, что изменения в осеннем расписании произойдут из-за ремонта железной дороги. Продажа вновь откроется, когда разработают новый график движения.

До этого стало известно, что в России хотят построить еще один мост. Президент России Владимир Путин уже обсудил с министром финансов Антоном Силуановым вопрос строительства моста через реку Лену. Глава государства согласился с оценкой, что переправа на этом участке необходима. В свою очередь глава Якутии отметил, что возведение моста через Лену обеспечит для региона прирост валового продукта на три процента.

В ночь на 30 мая глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко известил об атаке ВСУ на объекты транспортной инфраструктуры Керчи. По его словам, во время ее отражения от обломков сбитых ракет пострадали два парома. У автомобильного и железнодорожного плавсредств повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет.