ВСУ атаковали Керчь ракетами При атаке ВСУ на Керчь повреждены два парома

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Во время отражения атаки Вооруженных сил Украины на объекты транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. По его информации, у автомобильного и железнодорожного плавсредств повреждено остекление надстроек.

Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена, — написал он.

Проезд автотранспорта по мосту через Керченский пролив вновь открыт, проинформировал ранее Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Сообщение об этом появилось в 01:30 мск. В 00:56 мск канал опубликовал сведения о временной приостановке движения автотранспорта. Официального объяснения этой меры не последовало.

Предыдущее объявление о прекращении движения по мосту появлялось 27 мая в 23:40. О его возобновлении сообщили через пять минут. Причины этого обнародованы не были. В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на территорию Крыма в Симферопольском районе 23 мая погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.