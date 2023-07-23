Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Telegram-канал также опубликовал ряд памяток для водителей. Отмечается, что в случае сигнала тревоги запрещается снимать происходящее на камеру. Информация о возобновлении движения по мосту прозвучит по громкой связи и будет опубликована на канале.

22 июля автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за сутки. Транспортное сообщение восстанавливали спустя порядка получаса. О причинах соответствующих решений не сообщалось.

Ранее сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. По словам репортера Андрея Руденко, движение контролируется военной полицией и подразделениями Росгвардии. Пропускные пункты работают в штатном режиме. На оборудованном участке осуществляется транзит как легковых, так и грузовых автомобилей.