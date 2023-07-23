Оборудован новый участок альтернативного маршрута в Крым Репортер Руденко сообщил о запуске нового участка альтернативного маршрута в Крым

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Военнослужащий у контрольно-пропускного пункта

Новый участок альтернативного маршрута в Крым был полностью оборудован, его работа запущена, сообщил в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко. Соответствующее поручение ранее отдал президент РФ Владимир Путин, напомнил журналист.

В настоящее время силами подразделений военной полиции и Росгвардии обеспечена безопасность по всей протяженности маршрута, — добавил Руденко.

Пункты контроля и досмотра работают в полную силу, уточнил он. Пропускная способность позволяет осуществлять транзит как легковых, так и грузовых автомобилей.

Чрезвычайное происшествие на Крымском мосту произошло 17 июля. По информации Telegram-канала «Mash на волне», ночью на нем прогремели два взрыва. В результате были повреждены два пролета переправы, уточнил канал.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при ЧП на Крымском мосту погибла супружеская пара из Новооскольского округа. Также травмы получила их дочь. Девочка была доставлена в больницу.

Ранее ГУ МЧС по Крыму сообщило о временной приостановке работы Керченской паромной переправы. Уточнялось, что полноценная работа объекта возобновилась в 05:00 23 июля. О причинах соответствующего решение не сообщалось.