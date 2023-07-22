Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно остановлено второй раз за сутки, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ведомство призвало водителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников. Спустя чуть более получаса движение было восстановлено.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — передавал оперштаб.

Первый раз о перекрытии движения на Крымском мосту сообщалось в 10:25. Чуть позднее проезд был восстановлен. О причинах соответствующего решения не уточнялось.

Двумя днями ранее движение по мосту было остановлено в связи с объявлением воздушной тревоги. Водителям было предписано немедленно покинуть объект. По данным Telegram-канала Baza, сирены были включены из-за атаки беспилотника со стороны Черного моря.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал об атаке украинских БПЛА на регион 22 июля. По его словам, дроны предприняли попытку обстрела инфраструктурных объектов. Минобороны данную информацию не комментировало.