Два трупа нашли на заброшенной даче Сталина в Подмосковье Mash: два тела нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела двух мужчин нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, предварительно, это могут быть охранник участка и его знакомый.

Как пишет канал, личности погибших установить удалось, однако причины смерти еще выясняются, тела направили на экспертизу, сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

По информации Mash, в сентябре 2023 года усадьбу, где бывший лидер Советского Союза жил в 1930-х годах, продали за 403,5 млн рублей, покупателем стала краснодарская компания «Консалтинг и право».

До этого стало известно, что дача Сталина под Мытищами является объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус даже после продажи здания будет налагать на собственника обязанности по сохранению имущества в том виде, в каком особняк был запроектирован архитектором.

В декабре в полуразрушенном здании на Восточной улице в Екатеринбурге нашли труп мужчины в одном нижнем белье. Очевидцы рассказали, что на его теле были отчетливо видны признаки избиения. Также на коже погибшего мужчины выделялись две татуировки под ключицами. Расследованием занялись правоохранители.