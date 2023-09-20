В ДОМ.РФ рассказали о дальнейшей судьбе выставленной на торги дачи Сталина ДОМ.РФ: дача Сталина в Мытищах защищена статусом объекта культурного наследия

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Усадьба «Липки-Алексеевское» в окрестностях подмосковных Мытищ, известная также как одна из дач Иосифа Сталина, является объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус после продажи здания на торгах будет налагать на собственника обязанности по сохранению имущества в том виде, в каком особняк был запроектирован архитектором. Об этом NEWS.ru сообщили в госкорпорации ДОМ.РФ.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения, и этот статус будет налагать на нового владельца обязательства по сохранению его исторического облика, — заявил представитель госкорпорации.

Это значит, что новый владелец будет обязан отреставрировать особняк в строгом соответствии с нормами законодательства об охране культурного наследия народов РФ и не сможет, например, снести его и построить на его месте другое здание.

Ранее стало известно, что заброшенную с 2004 года усадьбу в Мытищах, где в 1930-е годы располагалась одна из дач Иосифа Сталина, выставят на торги. Они состоятся 3 ноября, стартовая стоимость объекта — 403 млн рублей.