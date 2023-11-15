Два человека погибли во время пожара в частном доме в Барнауле

Фото: t.me/mchs_altkray

В результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям спасены три человека, в том числе ребенок.

ЧП произошло в ночь с 14 на 15 ноября на улице Гужтранспортной. Огнем были охвачены деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки во дворе, присутствовала угроза распространения пламени на соседние строения.

В тушении пожара приняли участие 41 человек личного состава и девять единиц техники. По предварительной версии дознавателей государственного пожарного надзора, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при использовании печи.

Ранее в Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 30 человек, пятеро эвакуированных — дети. Предположительно, пожар начался из-за возгорания мебели на втором этаже здания. К тушению пожара привлекли 21 человека бригады пожарной службы. Дым распространился по всему жилому кварталу, весь первый этаж здания занимает продуктовый магазин, а на втором расположен хостел.

Также в городе Благовещенске Амурской области горел подвал жилого многоэтажного дома. Восемь человек эвакуировали из задымленного здания, еще шестеро выбрались самостоятельно.