Опубликовано видео пожара в екатеринбургском общежитии В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 30 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 30 человек, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Пятеро эвакуированных — дети. Предположительно, пожар начался из-за возгорания мебели на втором этаже здания.

В 16:41 поступило сообщение о возгорании. По оперативной информации, произошло возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС.

В тушении пожара участвует 21 человек бригады пожарной службы. Дым распространился по всему жилому кварталу. По информации портала Е1, весь первый этаж здания занимает продуктовый магазин, а на втором расположен хостел.

Ранее в городе Благовещенске Амурской области горел подвал жилого многоэтажного дома. Восемь человек эвакуировали из задымленного здания, еще шестеро выбрались самостоятельно. Территория возгорания составила 10 кв. м.

Также 11 ноября произошел пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место событий спасатели МЧС ликвидировали пожар за полтора часа.