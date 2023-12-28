Друга Понасенкова будут судить за причинение смерти, а не за урон здоровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в отношении друга Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Рамиса Зарипова, толкнувшего мужчину в центре Москвы, возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Изначально уголовное разбирательство велось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Зарипов в ходе конфликта оттолкнул 55-летнего предпринимателя Олега Диброва, после чего тот ударился головой об асфальт.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье — два года лишения свободы. Известно, что суд должен пройти в первые месяцы 2024 года. Историк утверждал, что на московской улице к нему пристал «грязный алкаш». Он отмечал, что прибывшие на место полицейские приехали после его звонка.

Понасенков и Зарипов были задержаны в день инцидента. В тот же день их отпустили, не выявив у обоих мужчин признаков опьянения, с обязательством о явке.

Ранее суд во второй раз отказался исключить Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Представитель Министерства юстиции заявил, что Понасенков должен оставаться в этом списке, потому что записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».