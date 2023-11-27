Суд отказался исключить Понасенкова из списка иноагентов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Понасенков

Суд во второй раз отказался исключить блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из реестра иностранных агентов, сообщает «Осторожно, новости». Представитель Министерства юстиции заявил, что Понасенков должен оставаться в этом списке, потому что записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».

Представитель историка в исковом заявлении указал, что поездки за границу и проживание там законами не ограничены. Как передает канал, 27 ноября на слушании представитель Минюста отметил, что в своих роликах Понасенков призывал сравнивать Россию и европейские страны. В некоторых его видео участвуют Марк Фейгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерий Соловей (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Блогер в апреле 2023 года уже обращался в органы с требованием снять с него статус иноагента, по его словам, на тот момент уже год, как не получал финансирование из-за рубежа. Летом суд отказал ему без объяснения причин.

Ранее бывший резидент шоу Comedy Club Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также потребовал убрать его имя из перечня иностранных агентов. Комик подал соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы.