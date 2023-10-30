Комик Белый потребовал от Минюста снять с него статус иноагента Руслан Белый через суд требует снять с него статус иностранного агента

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Стендапер и экс-резидент шоу Comedy Club Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал в суд на Министерство юстиции с требованием убрать его имя из списка иностранных агентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы. Дата первого заседания пока не назначена.

В суд поступил иск Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов, - сказали в суде. Дата заседания по делу пока не назначена, — сообщили в суде.

В марте общественная организация «Ветераны России» призвала Генпрокуратуру и Следком проверить Белого на предмет экстремизма и дискредитации ВС РФ. Авторы обращения указывали, что в одном из выступлений комик заявил, что не поддерживает спецоперацию на Украине. Также Белый рассказывал, что у него отец и половина родственников с Украины и что Киев не собирался первым нападать на Россию.

Белый был внеесен в реестр иноагентов в сентябре. Телеканал ТНТ вырезал комика Руслана Белого из седьмого сезона шоу Stand Up. Из программы убрали эпизоды с ним, с которых начинается выступление каждого юмориста. Артист был одним из создателей шоу, но после начала спецоперации оставил проект и покинул Россию.