Друг погибшей уральской школьницы сомневается в ее смерти из-за наркотиков «Подъем»: погибшая школьница из Каменска-Уральского вела здоровый образ жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что друг 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которая накануне была найдена мертвой, сомневается в ее смерти из-за наркотиков. По его словам, она вела здоровый образ жизни, никогда не курила и не пила.

Знакомы около двух лет. Добрый, жизнерадостный человек, очень энергичная девочка была. Не пьет, не курит. В версию с наркотиками не верю, хотя всякое бывает. Ничего не предвещало беды, — сказал молодой человек.

Ранее стало известно, что 16-летняя школьница из Каменска-Уральского могла скончаться от передозировки наркотиков. Вещество, ставшее причиной смерти, пока не установлено. До этого сообщалось, что правоохранители нашли тело девочки в лесополосе, перед смертью она опубликовала шуточный пост в соцсетях, где просила не убивать ее и не насиловать. При этом на ее теле не было следов насильственной смерти, однако ее телефон пропал.

8 августа в Москве 15-летняя девочка скончалась от передозировки. По информации источника, ее знакомый Денис нашел наркотики на улице и решил принять их вместе с подростком. Токсичное вещество стало причиной остановки сердца у девочки. Полиция возбудила уголовное дело, приятеля погибшей задержали.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.