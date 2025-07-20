Друг по переписке убедил челябинца сломать мемориал в Аше

Житель Челябинской области кувалдой разбил экран на Аллее славы в Аше после разговора с украинским другом, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ущерб от действий мужчины составил больше 500 тысяч рублей.

Он действовал в ночь с 17 на 18 июля. Свое лицо 40-летний нарушитель скрывал под балаклавой. После преступления злоумышленник пытался скрыться в другом регионе, но его поймали.

Во время задержания у подозреваемого нашли камеру, на которую он все запечатлел. На преступление его сподвиг друг по переписке с Украины. В отношении мужчины возбуждено дело об уничтожении мемориальных сооружений.

Ранее в Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения.

До этого в Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к двум годам принудительных работ каждого. Отмечается, что юноши признаны виновными в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Совершившие преступление юноши были в состоянии алкогольного опьянения.