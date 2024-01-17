Don Mash: под Ростовом после взрыва загорелся полиэфирный завод

Фото: t.me/mchs_official

В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод, сообщает Telegram-канал Don Mash. Уточняется, что перед этим очевидцы слышали взрыв, а после в районе завода повалил черный дым.

Сообщается, что площадь пожара на ШПЗ предварительно составляет 200 квадратных метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Предварительно, на предприятии есть пострадавшие — женщина с переломом ноги и мужчина с ожогами.

В минувшую субботу, 13 января, крупный пожар произошел на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад с высоты запечатлели на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург.

По факту случившегося глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело. Также руководитель ведомства обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

В воскресенье, 14 января, в Казани произошел пожар в ресторане-отеле «Астория». На опубликованных с места кадрах видно сильное возгорание, огонь полностью охватил третий мансардный этаж. Заведение расположено напротив торгово-развлекательного центра KazanMall.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Всех сотрудников «Астории» эвакуировали, о постояльцах и посетителях не уточняется. В связи с пожаром сотрудники дорожно-патрульной службы перекрыли движение от улицы Халева.