Ресторан-отель «Астория» загорелся в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани произошел пожар в ресторане-отеле «Астория», сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Опубликованы кадры с места, на котором видно сильное возгорание.

Ресторан-отель расположен напротив торгово-развлекательного центра KazanMall. На видео видно, что огонь полностью охватил третий мансардный этаж.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Всех сотрудников «Астории» эвакуировали, о постояльцах и посетителях не уточняется. В связи с пожаром сотрудники дорожно-патрульной службы перекрыли движение от улицы Халева.

Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на складе онлайн-ретейлера Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района. Пожар тушили более суток. Огонь вспыхнул на складском комплексе утром 13 января, огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров.

В Wildberries открыли горячую линию для тех, кто не может связаться со своими родственниками и близкими, работавшими на складе, многие из которых при эвакуации вынужденно остались без связи. Во время начала пожара в здании находилось около 1200 человек. Сведений о пострадавших не поступало.