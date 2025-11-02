Под Новосибирском группа девушек избила школьницу из-за молодого человека

Правоохранительные органы расследуют детали жестокого конфликта в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, где группа старших девушек избила 15-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону. Инцидент, о котором ранее сообщалось в социальных сетях, произошел в ночь на 27 октября, избиение сняли на камеру.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в поселке Горный Тогучинского района. Сотрудниками отдела МВД России по Тогучинскому району все участники инцидента установлены и опрошены. В настоящий момент решается вопрос о назначении потерпевшей судебно-медицинской экспертизы, — сказано в сообщении.

Согласно публикациям в Сети, в избиении принимали участие пять 19-летних девушек. Предположительно, конфликт случился на почве личных неприязненных отношений из-за молодого человека.

