02 ноября 2025 в 10:47

Под Новосибирском группа девушек избила школьницу из-за молодого человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы расследуют детали жестокого конфликта в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, где группа старших девушек избила 15-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону. Инцидент, о котором ранее сообщалось в социальных сетях, произошел в ночь на 27 октября, избиение сняли на камеру.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в поселке Горный Тогучинского района. Сотрудниками отдела МВД России по Тогучинскому району все участники инцидента установлены и опрошены. В настоящий момент решается вопрос о назначении потерпевшей судебно-медицинской экспертизы, — сказано в сообщении.

Согласно публикациям в Сети, в избиении принимали участие пять 19-летних девушек. Предположительно, конфликт случился на почве личных неприязненных отношений из-за молодого человека.

Ранее в Воронеже группа подростков избила двух девочек. Инцидент произошел во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор. Их доставили в больницу.

Новосибирская область
МВД
подростки
избиения
