Детский омбудсмен призвала наказать отца, избившего сына в Казани Омбудсмен Волынец: избивший ребенка в Казани отец понесет строгое наказание

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Отец, избивший ребенка в Казани, понесет строгое наказание, заявила в беседе с NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. Она уточнила, что данная ситуация находится под ее контролем. Омбудсмен отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Данная ситуация на моем контроле. Ужасно, что подобное поведение допускает родной отец в отношении своего же сына. По данному случаю уже поступила реакция правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Конечно же, здесь стоит поднимать вопрос о лишении родительских прав за жестокое обращение с ребенком, — пояснила Волынец.

Уполномоченный подчеркнула, что степень вины установит следствие. По ее словам, подобное деяние не может остаться безнаказанным. Волынец уточнила, что, если бы не камеры, трудно предположить дальнейшую судьбу ребенка.

Степень вины установит следствие. Даже если смотреть по видео, остается мало сомнений в том, что данное деяние не должно быть наказано по всей строгости закона. Я продолжаю следить за ситуацией и, если бы не камеры, трудно предположить, что было бы с ребенком, — заключила омбудсмен.

Камеры видеонаблюдения в Казани засняли, как отец избил собственного сына. Мужчина стащил мальчика со скамейки и несколько раз ударил по лицу. Из-за этого у ребенка начались судороги. Рядом находилась младшая сестра мальчика.

Следственный комитет России по Пермскому краю ранее возбудил уголовное дело после появления в соцсетях видео с женщиной, которая выгуливала привязанного веревкой мальчика. По данным ведомства, на опубликованных в Сети кадрах видно, как в одном из дворов города гуляет женщина, рядом с ней идет ребенок, он привязан на веревку.