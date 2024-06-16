Жительница Перми выгуливала привязанного веревкой мальчика СК возбудил дело из-за пермячки, выгуливающей привязанного веревкой ребенка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело после появления в соцсетях видео с женщиной, которая выгуливала привязанного веревкой мальчика, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, на опубликованных в Сети кадрах видно, как в одном из дворов города гуляет женщина, рядом с ней идет ребенок, он привязан на веревку. Отмечается, что пермячка применяла физическую силу к несовершеннолетнему.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела. В соцсетях пишут, что инцидент произошел в микрорайоне Гайва. На записи видно, как женщина тащит сопротивляющегося ребенка, к руке которого привязана веревка. Временами женщина пинает мальчика, который пытается присесть на землю.

Ранее в Красноярске отчим жестоко избил пасынка на глазах у прохожих. Мальчик лежал в крови на обочине, а рядом, размахивая железной палкой, бегал мужчина. В итоге ребенка забрала скорая, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.