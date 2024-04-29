Дети из Мурино искупались в канаве и попали на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники на Новой улице в Мурино искупались в канаве, их «пляжная вечеринка» попала на видео, которое публикует канал «78». На кадрах видно, как дети из Ленинградской области по колено зашли в канаву и плескались в грязной воде. Одежда у школьников была на месте. Собравшаяся вокруг толпа морально поддерживала юных моржей и восхищалась ими.

А может, это посвящение в самокатчики (смотрите, сколько двухколесных на том «берегу»)? Двое новобранцев должны испытать свои ноги холодной муринской водой, чтобы выполнять лучшие трюки, — пошутили журналисты.

В публикации также выразили надежду, что забава прошла без последствий в виде переохлаждения и травм. Авторы поста предложили подписчикам выдвинуть свои догадки в комментариях.

В Мурино ранее местный житель постучал в окно соседу топором. Молодой человек Денис поделился с NEWS.ru предположением, что агрессию могла вызвать музыка, которую иногда слушает мужчина. Тогда мужчина был в нетрезвом состоянии. Полиция и хозяева квартиры приехали на место происшествия в этот же день. Пострадавший уже написал заявление.