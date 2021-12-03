Дерипаска объяснил, для чего нужно строить новые города в Сибири

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может «проспать» важный исторический момент. Заинтересованность в развитии этих регионов обусловлена стремительным ростом азиатских рынков, нуждающихся в российских товарах, а также введением антироссийских санкций, которые отрезают страну от западных рынков, написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствуют. Ряд регионов Сибири уже являются производственно-ориентированными, и расширение инвестиций именно в таких регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в стране, — отметил он.

Дерипаска привёл данные, согласно которым доля Ангаро-Енисейского макрорегиона в объёме произведенных товаров и услуг в стране в 1,4 раза выше, чем его доля в численности населения. Особенно значима эта разница в Красноярском крае, где вклад региона в производство в стране почти вдвое превышает его долю в общей численности населения.

По мнению Дерипаски, инвестиции в производственный потенциал данных регионов дадут существенно больший вклад для экономики страны, нежели рост потребления там сможет что-то добавить к инфляции.

Более того, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит тот самый необходимый структурный сдвиг в экономике, который необходим для снижения уровня инфляции в целом, — пишет Дерипаска.

По его словам, России необходимо успеть за прогрессивной и развивающейся дикими темпами Азией. ВВП Китая, Южной Кореи и Японии составляет более $24 трлн в год, что формирует колоссальный спрос на отечественные товары.

О необходимости строительства новых городов в Сибири ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что первые крупные населённые пункты могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

Позже президент РФ Владимир Путин дал старт программе по расширению городов и строительству инфраструктуры под них. Согласно ей, в Кемеровской области должны появиться два города-миллионника на основе Кемерово и Новокузнецка.