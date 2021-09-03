Шойгу рассказал, где в Сибири построят новые города

Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью РБК.

Он объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину. Шойгу считает, что новые города притянут соотечественников из-за рубежа.

Задача государства и региональных властей — создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности, — сказал министр.

Он уточнил, что дополнительно власти могут простимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири российских корпораций.

По словам министра, место строительства новых населённых пунктов выберут с учётом ресурсных возможностей региона и программам развития инфраструктуры, в частности строительства дорог.

Между Братском и Красноярском, как предполагает Шойгу, будет возведён промышленный центр «Медь и электротехника». Там же могут построить высокотехнологичный кластер по переработке алюминия «Алюминиевая долина». В районе Канска имеется потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. А в Лесосибирске есть возможность создать кластер «Лес и строительные материалы».

Ранее сообщалось, что первый город, который построят в Сибири по предложению главы Министерства обороны Сергея Шойгу, будет возведён по типу Электрограда. Новый город будет основан в Минусинской котловине в Красноярском крае на границе с Республикой Хакасия.