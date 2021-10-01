Путин одобрил строительство городов-миллионников, заменяющих проект Шойгу

В Кемеровской области появятся два города-миллионника на основе Кемерово и Новокузнецка. Старт программе по расширению городов и строительству инфраструктуры под них дал президент Владимир Путин. Как пишет URA.RU, проект станет своеобразной альтернативой предложению главы Минобороны Сергея Шойгу.

Опрошенные изданием политологи уверены , что одобрение строительства — это знак поддержки кузбасского губернатора Сергея Цивилёва. Презентацию программы расширения Кемерово и Новокузнецка провёл сам глава региона 1 октября. Для Кемеровской области это важные проекты, потому что в регионе сосредоточены крупнейшие угольные производства, химическая и металлургическая промышленность.

Также Цивилёв рассказал президенту о планах построить 34 новые поликлиники и попросил у него денег на ремонт и строительство школ и детских садов, чтобы молодёжь не покидала регион.

Молодёжь уезжает. У нас сейчас вопрос даже не в рабочих местах. У нас сейчас стоит вопрос удержания молодёжи и привлечения к нам людей. Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерово и Новокузнецка, — обратился Цивилев к Путину.

Президент обратил внимание на то, что снести несколько кварталов и перестроить города будет нелегко, придётся работать с каждой семьей. Кроме того, он призвал создавать для молодёжи перспективные рабочие места, хорошо оплачиваемую работу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Он объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину. Шойгу считает, что новые города притянут соотечественников из-за рубежа.