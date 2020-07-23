Дегтярёв решил уехать из Хабаровска на время акций протеста

https://static.news.ru/photo/c61cf5d4-cd84-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв решил покинуть Хабаровск во время проведения митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и совершить облёт региона.

Об этом врио губернатора региона сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

На выходные из Хабаровска я улетаю завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз, — привели слова Михаила Дегтярёва в РБК.

Отмечается, что акции протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края проходят уже две недели, с 11 июля 2020 года. Как правило, люди массово собираются на выходных. По разным данным, на улицы выходят от 10 тысяч до 50 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Дегтярёв, ссылаясь на оперативные данные правоохранительных органов, сообщил о возможных провокациях на митингах, проходящих в регионе. Врио губернатора Хабаровского края сообщил, что обстановка в целом спокойная, однако существует опасность провокаций. Чтобы их избежать, Дегтярёв призвал жителей региона сохранять спокойствие, по возможности заняться своими делами и соблюдать социальную дистанцию.