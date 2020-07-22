Дегтярёв назвал хабаровских голубей «самыми жирными и счастливыми» в стране

https://static.news.ru/photo/46bcb206-cc27-11ea-8d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв посоветовал протестующим больше внимания уделять волонтёрству и прекратить выходить на массовые акции.

Также накануне по пути на работу он пообщался с журналистами и решил купить абрикосовое мороженое за 100 рублей. Денег у Дегтярёва с собой не оказалось, и покупку оплатили его помощники.

Дойдя до площади Ленина в Хабаровске, губернатор отметил, что «хабаровские голуби самые жирные и счастливые во всей России». Он сказал, что их здесь хорошо кормят.

Также он высказался о голубях на встрече с представителями Общественной палаты края.

Пытаюсь послать сигнал всем, кто выходит на улицу. Меня очень это вчера взволновало. Я вечером вышел в приёмную и слышу, как толпа кричит: «Дегтярев, выходи». Это означает, что мне надо бросить дела, совещания, переговоры — всё бросить и выйти <...> Голуби уже перекормлены. Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел, — сказал Дегтярёв.

Как отмечает издание «Росбалт», губернатор, говоря о голубях, мог иметь в виду акции протеста, проходящие под лозунгом «Накормим голубей».

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля около своего дома в Хабаровске. Его увезли в Москву. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО. По версии следствия, он организовал покушение на убийство бизнесмена Александр Смольского, а также предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004 и 2005 годах, когда Фургал занимался бизнесом. Показания на экс-губернатора дали соучастники преступлений.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв, писал NEWS.ru.