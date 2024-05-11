Цистерна с топливом вспыхнула в Ростовской области МЧС: в Ростовской области загорелась цистерна с топливом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции «Куберле» в Орловском районе Ростовской области, пламя локализовано на 200 «квадратах», сообщает пресс-служба МЧС России. К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 15 единиц техники. По данным ведомства, никто не пострадал.

В 01:42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на ж/д станции «Куберле» в п. Красноармейский, — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. Пожар случился в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.

Также сообщалось о пожаре в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Очаг возгорания находился на чердаке четырехэтажного здания в Бригадирском переулке. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В апреле крупный пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Площадь возгорания достигала порядка 500 квадратных метров. В результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.