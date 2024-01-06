Читинец зарезал бездомную собаку и бросил ее в коридоре общежития МВД: против жителя Читы возбудили уголовное дело за убийство бездомной собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Читы вечером 5 января убил бездомную собаку, которую прикормили его соседи по общежитию, сообщило региональное отделение МВД. Против 29-летнего читинца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.

Поступило сообщение от жителей поселка КСК о том, что в помещении одного из общежитий лежит раненая собака. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что некоторое время назад жильцы общежития прикормили данную собаку и она поселилась у них в коридоре. В результате дальнейшей работы выяснилось, что ранение животному нанес местный житель 1995 года рождения, — уточнили в МВД.

Предварительно установлено, что собака проявляла агрессию к читинцу и его соседям. Труп животного направили на экспертизу. Правоохранители продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее в подмосковных Люберцах жители ЖК «Томилино Парк» обнаружили во дворе дома мертвого пса Тайсона, который жил там на привязи еще с начала строительства жилого комплекса. Очевидцы рассказали, что собаку убивали с особой жестокостью. Пса изуродовали, избили, а уши отрезали и выбросили в будку. В полицию обратились волонтеры, но, по их словам, правоохранители не стали искать преступника по горячим следам.