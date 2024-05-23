Число жертв пожара в Истре выросло РИАН: число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» выросло до семи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число людей, погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в Истре, выросло до семи, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Всего сообщалось о восьми пострадавших, из которых выжил только один.

По уточненной информации, пострадали восемь человек, семь из них погибли, — сказали источники.

До этого прокуратура Московской области сообщала о шести погибших и двух пострадавших. Известно, что огонь охватил частный дом в деревне Падиково утром 23 мая, когда люди спали. Как отмечается, спальные места в нем сдавались в основном вахтовикам.

По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 80 «квадратов». Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара.

Также в Сети появились кадры с места пожара. На видео запечатлена тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия находятся пожарные бригады. Согласно опубликованным кадрам, пламя было полностью потушено. На кадрах видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.

Ранее семья с ребенком погибла при пожаре в доме в нижегородском поселке Димара. По информации МЧС России, огонь ликвидировали на площади 72 квадратных метра, но мать, отца и двухлетнего ребенка спасти не удалось.