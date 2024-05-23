Появились кадры с места пожара в СНТ «Снегирь», где погибли шесть человек

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

В Сети появились кадры с места пожара в одном из хостелов в СНТ «Снегирь», расположенного в Истринском городском округе. По данным подмосковной прокуратуры, погибли шесть человек.

На видео запечатлена тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия находятся пожарные бригады. Согласно опубликованным кадрам, к настоящему моменту пламя полностью потушено. На кадрах видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.

Ранее сообщалось, что пламя охватило частный дом в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково утром 23 мая, когда его жильцы спали. Известно, что жилплощадь сдавалась в аренду. Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара, их личности устанавливаются. Во время происшествия также пострадали два человека, в настоящий момент они находятся в больнице.

22 мая в городе Ижевске загорелось здание лечебного учреждения системы ФСИН, где находятся пациенты с туберкулезом. Площадь возгорания составила 150 кв. м. По предварительным данным, сначала загорелась трансформаторная подстанция. По данным МЧС, в 12:17 мск было ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал.