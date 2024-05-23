Семья с ребенком погибла при пожаре в Нижегородской области

Фото: МЧС России

Семья с ребенком погибла при пожаре в доме в нижегородском поселке Димара, сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, огонь ликвидировали на площади 72 квадратных метров, но мать, отца и двухлетнего ребенка спасти не удалось.

При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили мать, отца и двухлетнего ребенка без чувств. Огонь ликвидирован на 72 квадратных метрах. Причину произошедшего установят дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее пламя охватило частный дом в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково, когда его жильцы спали. Известно, что жилплощадь сдавалась в аренду. Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара, их личности устанавливаются. Во время происшествия также пострадали два человека, в настоящий момент они находятся в больнице.

Telegram-канал «112» сообщил, что на сгоревший подмосковный хостел постоянно жаловалось руководство СНТ. По информации канала, жалобы направлялись в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие структуры. Как рассказал каналу один из управленцев, проводилось несколько проверок, но, как правило, в эти дни хостел переставал работать.