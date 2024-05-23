«112»: на сгоревший подмосковный хостел постоянно жаловались

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Telegram-канал «112» пишет, что на сгоревший подмосковный хостел постоянно жаловалось руководство СНТ «Снегирь», в котором он располагался. По информации канала, жалобы направлялись в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие структуры.

Как рассказал каналу один из управленцев, проводилось несколько проверок, но, как правило, в эти дни хостел переставал работать. По сообщениям собеседника канала, гостиница закрывалась несколько раз, именно тогда, когда намечались контрольные мероприятия, спустя некоторое время открывался вновь. В последний раз, по информации канала, открытие произошло в декабре прошлого года.

Утром 23 мая стало известно, что пламя охватило частный дом в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково, когда его жильцы спали. Известно, что жилплощадь сдавалась в аренду. Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара, их личности устанавливаются. Во время происшествия также пострадали два человека, в настоящий момент они находятся в больнице.

На опубликованном с места происшествия видео запечатлена тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия находятся пожарные бригады. Согласно опубликованным кадрам, к настоящему моменту пламя полностью потушено. На кадрах видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.