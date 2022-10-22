Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при обстреле села Шебекино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По подтвержденным данным от МЧС, погибли два человека среди мирных жителей, — написал глава региона.

По его словам, в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5–6 часов.

По данным СМИ, в настоящий момент местные жители пытаются самостоятельно эвакуироваться из города, в результате чего застревают в образовавшихся на выезде из населенного пункта пробках.

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область 22 октября. Сообщалось, что обстрел велся из минометных орудий и артиллерии. Были повреждены гражданские объекты села Шебекино, в том числе магазин и здание торгового центра. Местные жители в соцсетях рассказали о проблемах с электричеством после обстрела населенного пункта.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших.

21 октября очевидцы сообщали, что лакокрасочный завод на территории Белгородской области подвергся обстрелу. Отмечается, что ЧП произошло в Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в одно из предприятий под Белгородом попал снаряд. По его словам, есть одна пострадавшая.

Ранее Гладков заявил об обстреле села Мурома Вооруженными силами Украины. По его словам, повреждены школа, детский сад и частные жилые дома. Он добавил, что пострадавших и раненых нет, поскольку основную часть жителей вывезли накануне.