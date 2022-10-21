Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ снова обстреляли село Муром

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале об очередном обстреле села Муром Вооруженными силами Украины. По его словам, повреждены школа, детский сад и частные жилые дома.

Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовый обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села, — написал Гладков.

Он добавил, что пострадавших и раненых нет, поскольку основную часть жителей вывезли накануне. По его словам, часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения.

20 октября Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино. Он отметил, что все трое были госпитализированы. Глава области подчеркнул, что врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

До этого глава Белгородской области рассказал о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары были нанесены по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате обстрелов пострадал один человек.