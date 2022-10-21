Очевидцы сообщили об обстреле лакокрасочного завода в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Очевидцы сообщают, что лакокрасочный завод на территории Белгородской области подвергся обстрелу. Отмечается, что ЧП произошло в Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что в одно из предприятий под Белгородом попал снаряд. По его словам, есть одна пострадавшая.

На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу, — сообщил Гладков.

Он отметил, что все оперативные службы уже находятся на месте.

Ранее Гладков заявил об обстреле села Мурома Вооруженными силами Украины. По его словам, повреждены школа, детский сад и частные жилые дома.

Он добавил, что пострадавших и раненых нет, поскольку основную часть жителей вывезли накануне. По его словам, часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения.