Белгородский губернатор сообщил о пяти раненых при обстреле Шебекино

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Пять человек получили ранения при обстреле села Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, также повреждены гражданские объекты. Местные жители в соцсетях рассказывают о проблемах с электричеством после обстрела населенного пункта.

Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, — написал Гладков.

21 октября очевидцы сообщали, что лакокрасочный завод на территории Белгородской области подвергся обстрелу. Отмечается, что ЧП произошло в Шебекино. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в одно из предприятий под Белгородом попал снаряд. По его словам, есть одна пострадавшая.

Ранее Гладков заявил об обстреле села Мурома Вооруженными силами Украины. По его словам, повреждены школа, детский сад и частные жилые дома. Он добавил, что пострадавших и раненых нет, поскольку основную часть жителей вывезли накануне.