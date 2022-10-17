Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до трех

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Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске

Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до трех, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram. Она отметил, что семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения.

На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжелые — семь взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших, — написала она.

Минькова также сообщала, что в Ейской центральной районной больнице развернули восемь операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре в жилом доме. По ее словам, на дежурство заступили восемь бригад хирургов, четыре травматолога и пять реаниматологов.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета на многоэтажный дом. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.