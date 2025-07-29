Чиновница оправдалась перед «обиженными» за совет идти на СВО Глава ЦУР в Красноярске извинилась за совет идти на СВО после жалоб на интернет

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на проблемы с мобильным интернетом в регионе. В своем аккаунте во «ВКонтакте» она признала, что форма подачи была эмоциональной и неправильной.

Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить. Прошу не принимать мой личный комментарий за официальное заявление, — написала Кузьминых.

Глава ЦУР ранее посоветовала отправиться на СВО тем дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета. Так она ответила в комментариях одному из пользователей под постом губернатора Михаила Котюкова, который пожаловался, что «удаленщики» могут лишиться работы из-за ограничений. Госслужащая также призвала людей «не жужжать».

Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, комментируя высказывание Кузьминых, заявил, что она поступила безответственно. Он отметил, что чиновница поглумилась над людьми. Иванов предложил Кузьминых самой отправиться в зону боевых действий.