Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 20:01

Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса

Николаев: поселения на берегах Индигирки в опасности из-за смены русла реки

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Население нескольких населенных пунктов в Якутии оказалось под угрозой из-за изменения русла реки Индигирки, заявил глава региона Айсен Николаев в комментарии телеканалу «Якутия-24». По его словам, сложившаяся ситуация требует принятия специализированных мер уже в ближайшие годы.

Река постепенно меняет свое течение, это такой процесс природный, он на всех реках происходит. Но пришел как раз период, когда эти изменения русла реки начинают угрожать населенным пунктам, расположенным вдоль Индигирки, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия мощных ливней на Урале. Сильные дожди обернулись подтоплениями в некоторых населенных пунктах региона. К примеру, в Кургане дождевыми потоками затопило торговые точки, подъезды и улицы города. Стихия практически парализовала движение машин и общественного транспорта.

Кроме того, мощные дожди стали причиной перекрытия движения по двум основным трассам в Магаданской области. Проезд транспорта был остановлен на автодороге «Колыма» между Сусуманским и Ягоднинским округами, а также на шоссе Палатка — Кулу — Нексикан.

Якунин
Айсен Николаев
реки
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей
Бразильцы заключают «контракт» с МО России ради «красивых русских женщин»
Западный эксперт указал на неспособность НАТО противостоять России
«Ампутация руки»: Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ под Белгородом
ВС России расширяют зону контроля около Купянска в Харьковской области
Европейская страна оставила Украину без гаубиц
Франция пытается исключить вино из списка тарифных санкций США
Названы мотивы бросившего дымовую шашку в отделение банка мужчины
Раскрыта истинная роль сенатора Линдси Грэма в политике США
Израиль, покушение, признание в любви Урганту: как живет Ксения Собчак
В ЕК неожиданно ответили на требования Трампа закупать энергоресурсы в США
Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса
Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году
«Аэрофлот» раскрыл количество выполненных рейсов за день
«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше
Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой
Вологодские кадеты вытащили пьяного рыбака из-под перевернувшейся лодки
Роспотребнадзор раскрыл шансы распространения лихорадки чикунгунья в России
Мужчина получил 12 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней
Экс-советник Белого дома призвал Москву объявить о победе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.