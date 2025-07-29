Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса Николаев: поселения на берегах Индигирки в опасности из-за смены русла реки

Население нескольких населенных пунктов в Якутии оказалось под угрозой из-за изменения русла реки Индигирки, заявил глава региона Айсен Николаев в комментарии телеканалу «Якутия-24». По его словам, сложившаяся ситуация требует принятия специализированных мер уже в ближайшие годы.

Река постепенно меняет свое течение, это такой процесс природный, он на всех реках происходит. Но пришел как раз период, когда эти изменения русла реки начинают угрожать населенным пунктам, расположенным вдоль Индигирки, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия мощных ливней на Урале. Сильные дожди обернулись подтоплениями в некоторых населенных пунктах региона. К примеру, в Кургане дождевыми потоками затопило торговые точки, подъезды и улицы города. Стихия практически парализовала движение машин и общественного транспорта.

Кроме того, мощные дожди стали причиной перекрытия движения по двум основным трассам в Магаданской области. Проезд транспорта был остановлен на автодороге «Колыма» между Сусуманским и Ягоднинским округами, а также на шоссе Палатка — Кулу — Нексикан.