Бывший вокалист Little Big выступит в Чите с группой Jane Air

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российская рок-группа Jane Air с бывшим вокалистом Little Big Антоном Лиссовым готовится к концерту в Чите, сообщает «Яндекс.Афиша». Выступление запланировано на 27 октября в клубе Calypso и начнется в 21:00.

Стоимость билетов на мероприятие варьируется в пределах от 1800 рублей за доступ на танцпол и до 3600 рублей за место за столиком.

Jane Air была основана в 1999 году. Лидер группы Антон Лиссов впоследствии присоединился также к проекту Little Big, но после нескольких лет сотрудничества вернулся к своему первоначальному творческому проекту в Jane Air.

В 2020 году Little Big была выбрана для участия на «Евровидении» от России с песней «Uno», но мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19. В 2022 году после начала СВО большинство участников Little Big эмигрировали. Антон Лиссов решил остаться в России, чтобы продолжить работу над своим музыкальным проектом Jane Air.

Ранее стало известно, что концерт группы Little Big, который должен был пройти в Ереване 12 августа, отменен. Исполнители объяснили отмену мероприятия угрозами безопасности, так как организаторы не могут гарантировать отсутствие инцидентов. Зрителям вернут деньги за билеты. При этом более тысячи граждан Армении подписали обращение в генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), так как он осквернил христианский крест.