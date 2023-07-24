Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП в Майкопе

Фото: СК РФ

В Майкопе возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика под колесами Mercedes, сообщили в Telegram-канале СК Адыгеи. Автомобиль совершил наезд на ребенка в пешеходной зоне парка, куда машина вылетела после столкновения с Ford Focus, пробив заграждение. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности.

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в СК.

Уточняется, что два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Спортивной и Гагарина в городе Майкопе. После столкновения внедорожник вылетел в бордюрное ограждение около парка, пробив его, после чего наехал на ребенка. После этого автомобиль наехал на дерево и опрокинулся.

Ранее сообщалось, что за рулем Mercedes был экс-зампредседателя суда Майкопа Анатолий Горголин. По данным Telegram-канала «112», мужчина разогнался, после чего у него отказали тормоза. Также сообщалось, что водителя и пассажиров Ford Focus госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водителя Mercedes и семь его пассажиров, включая пятерых детей, также доставили в больницу с различными телесными повреждениями.